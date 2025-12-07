В России прокомментировали новую стратегию США по мирному урегулированию на территории Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле позитивно оценивают проделанную работу со стороны Соединенных Штатов.

"Кремль видит в обновленной стратегии нацбезопасности США залог конструктивной работы по украинскому урегулированию. Те корректировки, которые мы видим, они соответствуют во многом и нашему видению", - заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее уходящий с поста спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что сделка по Украине находится на финишной прямой. Он назвал два пункта, которые мешают заключить соглашение.

Напомним, по первоначальному плану Трампа, Украина должна вывести войска из Донецкой области. СМИ называют эту тему наиболее сложной в текущих переговорах.

В Госдепартаменте США после переговоров делегаций США и Украины также заявили, что дальнейшее мирное урегулирование зависит от России.

Подробно о новой стратегии США и о ее последствиях для войны в Украине мы писали в отдельном материале.