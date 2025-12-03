Госсекретарь США Марко Рубио фактически подтвердил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.

Об этом Рубио сказал в интервью телеканалу Fox News.

"То, из-за чего они буквально сейчас спорят, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]", - заявил глава Госдепа.

По его словам, США не смогут поддерживать нынешний уровень помощи Украине бесконечно.

"Некоторые считают, что наша политика должна заключаться в бесконечном финансировании Украины, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично. Это не соответствует реальности. И этого не будет. Мы давно говорим, что такие масштабы невозможно поддерживать", - заявил Рубио.

Также Рубио заявил о необходимости учитывать позицию Москвы.

"Нужно говорить с обеими сторонами. Есть люди, которые ведут себя нерационально - они считают, что нужно разговаривать только с Украиной и совсем не разговаривать с Россией. Но невозможно закончить войну между Россией и Украиной, не поговорив с Россией", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон пытается понять, возможно ли завершение конфликта на условиях, которые устроят обе стороны, и что определенный прогресс уже есть, хотя договоренностей пока нет.

Напомним, накануне Путин, Кушнер и Уиткофф продуктивно обсудили в Кремле план Трампа по Украине. В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа была "конструктивной, весьма полезной и содержательной", но "компромиссного варианта соглашения пока нет".

