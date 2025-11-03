Брат Мустафы Найема, адвокат Маси Найем, уволен с военной службы по приказу министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом Маси Найем написал на своей странице в Фейсбуке.

Найем заявил, что воинская служба закончилась "не по моей воле, не тогда, когда я этого хотел, и не таким способом, которого заслуживал. Я искренне сожалею, что не могу объяснить всего, как оно было на самом деле".

По его словам, увольнение из рядов ВСУ является "несправедливым". Он пообещал позже рассказать, в чём эта несправедливость заключалась.

"Выполнение одного из заданий привело к приказу министра обороны уволить меня со службы: без объяснений, без возможности отстоять свою правоту. Все, кто знают подробности, понимают, что это было несправедливо – от моих подчиненных, моих непосредственных командиров до подписывавших документы. И хотя я уже говорил, что на службе трудно найти справедливость, однажды я расскажу все детали этой истории – спокойно, с именами, фактами и доказательствами", - написал Найем, который собирается вернуться к адвокатской практике.

Напомним, в 2022 году Маси Найем получил ранение в голову во время боевых действий на Донбассе.

Его прооперировали, но в результате ранения Найем лишился глаза.