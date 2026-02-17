В России с 1 апреля полностью заблокируют мессенджер Telegram.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.

По их данным, с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с соцсетями Instagram и Facebook. Мера будет применяться на территории всей России: приложение нелья будет загрузить ни через мобильные сети, ни через стационарный интернет.

Напомним, что с прошлой недели работу мессенджера в РФ начали ограничивать, обвиняя его в нарушении российских законов.

В России Telegram давно критикуют за отказ сотрудничать с властями, распространение экстремистского контента и пособничество преступлениям. В августе Роскомнадзор ограничивал звонки в Telegram и WhatsApp, объяснив это тем, что мессенджеры "стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность".

Между тем на днях глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что администрации Telegram осталось "несколько шагов" до решения проблем с властями, которые позволят не блокировать мессенджер.