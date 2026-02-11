Мессенджер WhatsApp превратился в полностью запрещенный на территории РФ. Его два основных домена - whatsapp.com и web.whatsapp.com - исчезли из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ).

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

Отныне приложение стало физически недоступным для пользователей, чьи провайдеры используют государственные DNS-серверы, поскольку теперь роутер не сможет связать адрес сайта с его IP.

В настоящее время люди, находящиеся в России, не могут воспользоваться мессенджером без применения VPN.

Отметим, что 10 февраля из НСДИ также удалили данные YouTube. Вместе с ним, вчера Роскомнадзор официально сообщил об ограничении работы мессенджера Telegram из-за того, что тот не устранил нарушения законодательства РФ.

В августе же Роскомнадзор уже ограничивал звонки в Телеграме и WhatsApp, объяснив это тем, что мессенджеры "стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность".