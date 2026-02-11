В Кремле уверены, что замедление Телеграма в России не скажется на обеспечении связи в армии РФ
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ограничение работы мессенджера Телеграм на российской территории.
Его словам по этому поводу приводят российские СМИ.
"Контакты с Телеграмом ведутся, но раз мессенджер продолжает не выполнять законы РФ, Роскомнадзор вводит ограничения", - сказал Песков.
Спикер президента РФ также высказался по поводу слухов о том, что отключение Телеграма оставит российскую армию в Украине без военной связи.
"Я не специалист, эти вопросы нужно адресовать Министерству обороны… Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Телеграма или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно", - считает Песков.
Между тем Таганский суд Москвы признал мессенджер виновным в отказе удалять запрещённый контент и оштрафовал его более чем на 10 миллионов рублей (129 тысяч долларов). До конца месяца в России планируют рассмотреть ещё шесть административных дел в отношении компании.
Напомним, вчера Роскомнадзор официально сообщил об ограничении работы мессенджера из-за того, что тот не устранил нарушения законодательства РФ.
В августе ведомство ограничивало звонки в Телеграме и WhatsApp.