В России заявляют, что администрации Telegram осталось "несколько шагов" до решения проблем с властями, которые позволят не блокировать мессенджер.

Об этом в интервью российским СМИ сказал глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

По его словам, Telegram находится "в постоянном контакте" с Роскомнадзором, но не удаляет все материалы по его требованию. Чиновник заявил, что мессенджер не выполняет следующие требования российского законодательства: локализация данных пользователей на территории России, удаление запрещенной к распространению информации и сотрудничество с правоохранительными органами в раскрытии тяжких преступлений.

Он отметил, что из 100 материалов Telegram удаляет лишь "часть".

"Контакт существует, в отличие от WhatsApp, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять", - заявил Боярский.

Напомним, ранее Роскомнадзор начал замедлять скорость Telegram в РФ.

Позже в РФ появились слухи, что отключение Telegram оставит российскую армию в Украине без военной связи, однако в Кремле опровергли эту информацию.