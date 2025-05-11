Мессенджер Telegram – "оружие врага", которое используется для "уничтожения украинской нации".

Об этом заявил глава гуманитарного комитета Верховной Рады депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Telegram – это инструмент вражеский, что бы кто ни говорил. Удобный – да, возможно, очень удобный мессенджер. Но мы должны понимать, что это один из основных инструментов врага в уничтожении украинского государства и нации", – заявил нардеп.

Вслед за этим украинский волонтёр Тарас Чмут предложил закрыть TikTok и Telegram, чтобы усилить мобилизацию.

По его мнению, эти соцсети мешают набору в армию, поскольку публикуют критику в её адрес со стороны "пророссийских блогеров".

Отметим, что под "критикой", вероятно, подразумеваются видео с насилием со стороны работников ТЦК, которые публикуются в этих соцсетях очевидцами.

Ранее Потураев анонсировал законопроект, по которому Telegram заблокируют в Украине.

"Мы не готовим основу, я просто говорю о моем восприятии этой проблемы. Потому что этот законопроект будет очень непопулярен. Я же прекрасно это осознаю. Но опять же, об этом же стоит всем подумать. И решить, а чего ты хочешь – жить под русской оккупацией с Telegram, или жить в свободной Украине, но без Telegram", – сказал депутат.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Telegram начнёт замораживать аккаунты, которые нарушают правила платформы.

Такой вывод эксперты сделали, анализируя код бета-версию приложения для операционной системы macOS – там появилось упоминание функции, по которой аккаунт нарушителя будет переведён в режим "Только для чтения", а после удалён.