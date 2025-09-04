Украина и Россия массово используют подростков для совершения диверсий. Для спецслужб обеих стран дети стали "оружием", "дешёвым и доступным ресурсом" для совершения операций на вражеской территории. Причем завербованные дети часто даже не понимают, на кого работают.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Мы заставляем детей делать то, на что сами бы не решились", - анонимно рассказал изданию бывший украинский рекрутер, который передавал российских школьников своим кураторам, а позже испытывал угрызения совести за их судьбу.

Российские дети поджигали вертолет, полицейские машины, здания ветеранского штаба, железную дорогу, пытались поджечь бомбардировщик.

Так, 17-летний Павел Соловьёв с двумя друзьями проник на территорию авиазавода в Новосибирске и должен был за миллион рублей поджечь Су-24. Однако подростки испугались масштабов задания, ограничились поджогом травы возле самолёта и сняли это на видео для отчёта. Все трое были задержаны через неделю и осуждены за диверсию.

Газета пишет, что листовки с личными QR-кодами украинских вербовщиков можно найти в туалетах школ в маленьких российских городках.

Украинские подростки также подвергаются вербовке. Они совершали поджоги магазинов IKEA в Литве, расклеивали антисемитские лозунги по всей Украине, взрывали бомбы возле отделения полиции и пикапы, поджигали критически важную инфраструктуру. Все это, по данным NYT, происходило под руководством российских агентов, обучавших их пользоваться шифрованной связью, взрывчаткой и таймерами.

"Вот как это работает. Сначала анонимный пользователь связывается с детьми через Telegram, WhatsApp или чат в видеоигре и предлагает им быстрый заработок. После установления контакта кураторы дают инструкции. Иногда эти указания замаскированы под игру с геолокацией. "Да, мы здесь платим за фотографии!" — говорится в одном из онлайн-объявлений, опубликованных рекрутерами. Детям предлагают фотографии полицейских машин и карет скорой помощи с указанием их местонахождения. "Это как Pokemon Go, только за деньги", — описывает NYT общие для обеих стран схемы вербовки.

Иногда аккаунты детей взламывают и шантажируют их владельцев публикацией интимных фото, добавляет издание.

В Украине за последние полтора года были арестованы около 175 несовершеннолетних, завербованных РФ с целью совершения подрывов, поджогов и шпионажа. Самому младшему из них 12 лет. РФ свои данные не публикует, но правозащитники говорят, что существует не менее 100 подобных случаев.

Ранее мы не раз писали о вербовке подростков. Так, зимой в Хмельницком судили 17-летнего юношу из Винницы за поджог автомобиля военного по указке из России.

А в Кривом Роге за поджог военного автомобиля задержали 14-летних подростков.