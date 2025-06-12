Служба безопасности Украины сегодня сообщила о новых подробностях взрыва, который произошёл 20 марта возле ТРЦ "Арена" в Ровно. Тогда взрывное устройство преждевременно сдетонировало в салоне такси.

По информации следствия, исполнитель из Ровно был завербован через Telegram, самостоятельно изготовил взрывчатку и привлёк к подготовке нападения трёх человек, включая двух 16-летних девушек и жителя Харьковской области. Всем фигурантам объявлены подозрения, расследование продолжается.

Также СБУ сегодня сообщила, что в Ивано-Франковске контрразведка и полиция предотвратили попытку взрыва в центральном городском парке.

По данным ведомства, к этому пытались привлечь 15-летнюю местную школьницу, которой, как утверждается, сотрудник ФСБ предложил денежное вознаграждение за сборку и установку бомбы, замаскированной под термос. Школьница обратилась в СБУ, что позволило задокументировать процесс вербовки.

Это не первые сообщения украинских властей о привлечении подростков со стороны российских спецслужб.

В марте СБУ и полиция задержали 14-летнюю школьницу в Тернопольской области. По данным ведомства, её пытались принудить к закладке бомбы у районного управления полиции. В сообщении СБУ указывалось, что школьницу шантажировали публикацией ее откровенных фото, взломав ее телефон.

Также сообщалось о разоблачении группы подростков в возрасте от 12 до 16 лет, которых завербовали через соцсети для поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры в северных и центральных регионах.

Подростков, по данным следствия, сначала просили рисовать "провокационные граффити". Затем они поджигали релейные шкафы, фиксировали происходящее на видео и получали дальнейшие указания, включая изготовление взрывчатки. Шесть участников группы были выявлены в Смеле Черкасской области, ещё одного - 16-летнего лицеиста - задержали в Чернигове.

СБУ сообщает, что 22% лиц, которых спецслужбы РФ пытались использовать для диверсионной деятельности в Украине, являются несовершеннолетними.

Ранее в ведомстве заявили, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за СБУ.