Бывшего члена избирательной комиссии Запорожья от "Слуги народа" Михаила Дорожко подозревают в попытке подрыва местного производителя дронов Рудольфа Акопяна в июне 2024 года.

Об этом сообщает "Запорожский центр расследований" со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, Дорожко со знакомым и другим экс-чиновником горсовета работали по заказу РФ.

Заявляется, что он установил взрывное устройство под машиной Акопяна, а на следующий день около этого же пикапа его задержали. Следствие считает, что он ждал жертву, чтобы активировать устройство.

Дорожко был назначен в Запорожскую городскую избирательную комиссию представителем от "Слуги народа" в декабре 2023 года. Следствие считает, что к тому моменту он уже был завербован ФСБ.

Ранее мы писали, что во Львовской области задержали инструктора военного полигона по подозрению в подготовке убийства командиров ВСУ. По версии следствия, он был завербован РФ.

А перед этим в Кривом Роге по обвинению в подготовке теракта по заданию РФ сотрудники СБУ задержали бывшего военного "Азова".