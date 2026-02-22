Россия теперь наносит удары и по водной инфраструктуре Украины.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что провёл селектор по ситуации в регионах после ночного удара российских ракет и дронов.

"Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистические, ещё 297 дронов разных типов. Значительную часть удалось сбить", - пишет президент.

Зеленский отметил изменившуюся тактику ударов россиян.



"На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности, объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах. Детально обсудили с представителями регионов, что защиту от российских ударов нужно масштабировать и оперативно учитывать изменения тактики противника", - заявил глава государства.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар корректируемой авиационной бомбой по одному из частных секторов города Сумы.

Также вчера ночью армия РФ массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.