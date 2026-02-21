В ночь на 21 февраля армия РФ массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.



По его словам, повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

"В результате обстрела загорелись и были разрушены как минимум пять частных домов, четырёхквартирный дом, несколько гаражей и легковых автомобилей. В городе частично разрушен лицей, также повреждения получили склады энергетической компании", - пишет Кипер.

Он добавил, что пострадали двое человек. Одного человека госпитализировали, ещё одному помощь была оказана на месте.

Как заявил глава городской военной администрации Сергей Лысак, работы по ликвидации последствий проводятся в двух районах Одессы.

"Хаджибейский район: зафиксированы повреждения на трёх объектах. Предварительно разрушены два частных дома. В ещё 12 частных домах коммунальщики оперативно закрыли 43 окна. Также частично восстановлена кровля одного из домов. Утром продолжается вывоз собранного строительного мусора. Специалисты продолжают составлять акты для оформления компенсаций за повреждённое имущество. Приморский район: повреждена ряд многоквартирных жилых домов - всего пострадало 115 квартир. Также повреждения получил один из образовательных учреждений", пишет Лысак в своём Telegram-канале.

Напомним, 18 февраля в ДТЭК заявили, что разрушения на энергетических объектах в Одессе после атаки РФ в ночь на 15 февраля таковы, что восстановить электроснабжение за несколько дней невозможно.

Война в Украине продолжается 1459-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 21 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска, Краматорска и под Гуляполем. В Полтавской области атакована нефтегазовая инфраструктура, начался пожар. В результате ударов по энергетике были обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Зеленский сообщил, что десять тысяч северокорейских солдат находятся в РФ на учениях. СМИ сообщили, что Зеленский готовится воевать с Россией еще три года.