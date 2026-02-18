Разрушения на энергетических объектах в Одессе после атаки РФ таковы, что восстановить электроснабжение за несколько дней невозможно.

Об этом заявили в местной энергетической компании ДТЭК.

По информации компании, сейчас в Одессе самая сложная ситуация со светом по стране: уже вторые сутки в Киевском районе города и Одесском районе области без света остаются около 99 тысяч семей и подключить их на другие линии нет возможности, резервов просто не осталось.

Больницы, котельные и водоканалы подключили к генераторам, говорится в заявлении.

Ранее в ДТЭК сообщили, что восстановление ТЭС под Одессой займёт много времени.

Война в Украине продолжается 1456-й день. Мы следим за последними новостями среды, 18 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Накануне россияне снова атаковали украинскую энергетику. Оказались обесточены потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также зафиксированы перебои с теплоснабжением в Сумах и Одессе.

