В ночь на 17 февраля армия РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру Одесской области. В результате произошли масштабные разрушения на одной из ТЭС, принадлежащих ДТЭК.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба компании.

По данным ДТЭК, разрушения чрезвычайно серьёзные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. В настоящее время на объекте продолжается разбор завалов.

Энергетики отмечают, что первоочередной задачей является восстановление подачи электроэнергии для объектов критической инфраструктуры.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во многих регионах после массированной российской атаки продолжаются спасательные и восстановительные работы.

"Комбинированный удар был специально просчитан, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику. Использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в том числе баллистику. Значительное количество было сбито, но, к сожалению, есть и попадания", - написал президент в своем телеграм-канале.

По его словам, в Одессе после удара дронов десятки тысяч людей остались без тепло- и водоснабжения. Он отметил, что в целом под ударом были 12 областей. Уже известно о девяти раненых, среди которых есть дети. Повреждены более десяти жилых домов и железная дорога.

Напомним, что в ночь на 15 февраля армия РФ уже массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Тогда были повреждены железнодорожная инфраструктура и возникли пожары.

Война в Украине идет 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, у Удачного и Новониколаевки. Между тем военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области. По его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на остановку продвижения российских войск.