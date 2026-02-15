В ночь на 15 февраля армия РФ массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждены объекты железнодорожной и гражданской инфраструктуры. Пострадали здания на территории железнодорожного депо и административные объекты станции.

Повторным ударом была повреждена железнодорожная цистерна с топливом, в результате чего возник масштабный пожар. Это привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов.

"Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры. В Одесском районе повреждена заброшенная одноэтажная постройка, административные объекты железнодорожной станции, а также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и возгоранием топлива. Пожары оперативно ликвидированы", - пишет Кипер.

Кроме того, в Одессе с утра идут масштабные отключения воды.

По данным властей, это произошло "из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы".

Без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского районов.

На улицы вывели машины с технической водой.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, после чего подачу воды планируют стабилизировать в течение дня.

Местные СМИ также публикуют видео с ночными прилётами в Одессе.

Напомним, 13 февраля в Киевском и части Хаджибейского районов Одессы, а также в сёлах Лиманка и Червонный Хутор прекратилось водоснабжение из‑за обесточивания объектов водопроводной системы.

Ранее пять районов Одессы остались без света после обрыва ЛЭП из-за оледенения.