В двух районах Одессы и в её пригородах прекратилось водоснабжение.

Об этом пишут местные паблики со ссылкой на местный "Водоканал".

По их информации, речь идёт о Киевском и части Хаджибейского районов Одессы, а также о сёлах Лиманка и Червоный Хутор.

Как сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала", водоснабжение остановлено из-за обесточивания объектов водопроводной системы.

Ранее пять районов Одессы остались без света после обрыва ЛЭП из-за оледенения.

Напомним, МВД призвало украинцев готовить запасы еды, воды и лекарств из-за угрозы новых обстрелов.

Война в Украине продолжается 1451-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 13 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ нанесли очередной массированный удар по украинской энергетике. Были атакованы объекты генерации и подстанции в Киеве, Одессе и Днепре. В столице сильно пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего около четырёх тысяч домов снова остались без отопления.

