Два района Одессы и пригороды остались без воды после отключения электричества
В двух районах Одессы и в её пригородах прекратилось водоснабжение.
Об этом пишут местные паблики со ссылкой на местный "Водоканал".
По их информации, речь идёт о Киевском и части Хаджибейского районов Одессы, а также о сёлах Лиманка и Червоный Хутор.
Как сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала", водоснабжение остановлено из-за обесточивания объектов водопроводной системы.
Ранее пять районов Одессы остались без света после обрыва ЛЭП из-за оледенения.
Напомним, МВД призвало украинцев готовить запасы еды, воды и лекарств из-за угрозы новых обстрелов.
