Сержант Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), который взорвался в Одессе сегодня утром, мог быть завербован россиянами и подорваться на собственноручно изготовленном взрывном устройстве.

Об этом пишет украинский военный паблик "Николаевский Ванёк".

По его данным, военный сотрудничал с РФ с целью заработка и сейчас изучаются материалы с его техносителей.

"Скорее всего, СВУ он сделал сам и взорвалось оно, вероятней всего, по его же вине. После изучения его личных вещей оказалось, что он долгое время был на контакте с россиянами, которые занимаются поджогами в Одессе и Одесской области. Есть подозрения, что он сам сделал несколько поджогов в Одессе", – утверждается в публикации.

Фотографию погибшего служащего ГПСУ опубликовали одесские телеграм-каналы.

Сообщается, что у него осталась жена и маленькая дочь.

При этом информация о том, что погибший сотрудничал с россиянами и в его телефоне нашли доказательства различных поджогов, ничем не подтверждена, пишут они.

Ранее в Чернигове два сотрудника СБУ сфабриковали фальшивое дело о государственной измене пограничника.

