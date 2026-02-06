В Ровенской области пограничник совершил ДТП, в котором погибла его пассажирка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований на своём сайте.

Авария произошла 4 февраля около 16:00 на автодороге Киев - Чоп возле села Рудня Дубенского района Ровенской области. По предварительным данным, 38-летний военнослужащий Государственной пограничной службы Украины, проходящий службу на сумском направлении, находясь вне службы и управляя собственным автомобилем, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения 42-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте. Водителя с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются, назначен ряд экспертиз.

Предварительно происшествие квалифицировано по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлёкшем смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

