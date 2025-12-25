В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области произошло покушение на убийство местного депутата Виталия Сторожука.

Об этом на своей странице в Facebook вчера сообщил сам выживший чиновник.

Он утверждает, что под днищем его автомобиля была заложена бомба.

"Сегодня, в 22:05, я сел в свой автомобиль и начал движение. В этот момент сработало взрывное устройство, заложенное под днищем машины. Я успел выскочить из автомобиля. Машина полностью сгорела. Я жив. Это главное. Это не несчастный случай и не бытовая история. Это покушение на мою жизнь" - написал депутат.

Он добавил, что на месте происшествия работали правоохранительные органы, все обстоятельства подрыва установит следствие, и призвал не распространять слухи.

"Это случилось в Святой вечер. И это - реальность, в которой сегодня работают те, кто не молчит", - подчеркнул Сторожук.

