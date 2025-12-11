В Киеве прогремел взрыв. Служащий Национальной гвардии погиб по время патрулирования. Фото и видео
В Дарницком районе Киева в результате взрыва погиб служащий Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает Прокуратура, публикуя кадры с места происшествия.
По информации правоохранителей, взрывов было два: первый произошёл, когда двое нацгвардейцев совершали патрулирование территории, в результате чего один из них получил смертельные ранения, пострадали другой военный и охранник площадки.
Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали работники полиции и медики, прибывшие на вызов – пострадали двое сотрудников полиции.
По информации телеграм-каналов столицы, подрывы произошли возле метро Харьковская. Очевидцы говорили о нескольких взрывах.
Вскоре полиция подтвердила эту информацию. К настоящему времени установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Ранее мобилизованный произвёл подрыв в одесском ТЦК.
Также мы публиковали кадры взрыва на складе "Укрпочты" в результате чего пострадали пятеро работников.
