В Дарницком районе Киева в результате взрыва погиб служащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Прокуратура, публикуя кадры с места происшествия.

По информации правоохранителей, взрывов было два: первый произошёл, когда двое нацгвардейцев совершали патрулирование территории, в результате чего один из них получил смертельные ранения, пострадали другой военный и охранник площадки.

Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали работники полиции и медики, прибывшие на вызов – пострадали двое сотрудников полиции.

По информации телеграм-каналов столицы, подрывы произошли возле метро Харьковская. Очевидцы говорили о нескольких взрывах.

Вскоре полиция подтвердила эту информацию. К настоящему времени установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ).

Ранее мобилизованный произвёл подрыв в одесском ТЦК.

Также мы публиковали кадры взрыва на складе "Укрпочты" в результате чего пострадали пятеро работников.

