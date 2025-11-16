Во Львовской области мужчина подорвал гранату после остановки его автомобиля патрульными.

Об этом сообщает полиция области, об инциденте написали местные телеграм-каналы.

По данным правоохранителей, происшествие случилось около шести часов вечера в городе Рудки, когда патрульные остановили автомобиль Alfa Romeo за нарушение правил дорожного движения.

Во время разговора с полицейскими 37-летний водитель вытащил гранату и привёл её в действие. Нарушитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Местные паблики пишут, что мужчину пытались забрать в ТЦК, после чего он и взорвал боеприпас.

Ранее водитель маршрутки в Киеве взорвал боевую гранату, чтобы запугать коллегу.

Также мы публиковали кадры, как киевского водителя доставили в ТЦК после того как он укусил полицейского при проверке документов.

Война в Украине идет 1362-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 16 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы приводили мнение украинского военного обозревателя, что украинские защитники заблокированы и обречены на смерть в Покровске, потому что командование не дало вовремя приказа на отступление. Россияне нанесли новые удары по энергетике Одесской области, в регионе зафиксированы отключения электричества. Ударами противника был повреждён энергообъект на Черниговщине. Генштаб ВСУ заявляет о поражении Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ.

