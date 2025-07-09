В Киеве водитель укусил полицейского во время проверки документов.

Видео инцидента появилось в телеграм-каналах.

Водитель отказывался показывать документы, сказал, что приложением для военнообязанных "Резерв+" не пользуется, и хотел вызвать адвоката. В этот момент полицейский начал пытаться открыть дверь, и водитель укусил его за руку. В ответ его схватили за волосы.

Позже патрульная полиция Киева сообщила, что мужчину, укусившего полицейского, отправили в ТЦК.

Заявляется, что авто мужчины остановили из-за того, что он проехал на запрещающий сигнал светофора, но он начал вести себя агрессивно в отношении полицейских именно после того, как ему сообщили, что он находится в розыске.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске мужчина при проверке документов укусил военкома в раненую на фронте ногу. Его избили.

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