В городе Никополь Днепропетровской области мужчина бросил гранату в таксиста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области в Фейсбуке.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в конце июля этого года. Между таксистом и 48-летним пассажиром возник конфликт. Злоумышленник вышел из автомобиля, а затем вернулся и бросил в сторону автомобиля гранату РГД-5. В результате взрыва пострадавший получил телесные повреждения, повреждено транспортное средство.

Ранее мы писали, что в Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета. В результате взрыва шестеро местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения и были госпитализированы.

А перед этим в Днепре женщина бросила гранату в соседа, после замечания по поводу громкой музыки. Сообщалось, что в результате происшествия пострадавших нет, граната не взорвалась.

Правоохранители задержали женщину и изъяли у нее гранату Ф-1, которую она получила от мужа-военного. Задержанной грозит до семи лет тюрьмы.

