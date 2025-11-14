В Кривом Роге военный пришёл к жене на работу с цветами и гранатой.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя снимки работы следственной группы.

По информации горожан, женщина работает продавцом. Когда она с мужем вышла на улицу, тот выдернул чеку и бросил гранату. Боеприпас оказался учебным.

Вслед за этим военный достал нож и начал пугать им женщину.

Инцидентом занялась полиция, но местные паблики пишут, что женщина отказалась писать заявление на мужа – по её словам, речь идёт об "обычной ревности".

Ранее в ТРЦ Киева пьяный посетитель взорвал страйкбольную гранату.

Также мы публиковали кадры из Николаева, где пьяный мужчина взорвал гранату во время ссоры с женщиной.

Война в Украине продолжается 1359-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 13 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжает ухудшаться положение ВСУ на гуляйпольском направлении Запорожской области. Там армия РФ снова существенно продвинулась, захватив сёла Новое и Новоуспеновское. Противник также продвинулся под Покровском, закрепив свои позиции к югу от города. По сообщениям украинских военных, войска РФ заходят в город преимущественно через южные кварталы.

