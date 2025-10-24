В Овруче Житомирской области мужчина взорвал гранату в пригородном электропоезде, в результате погиб сам, а с ним еще три женщины.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что пограничники проверяли документы у пассажиров поезда, когда один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

"Мужчина не мог объяснить, куда едет и зачем. Пограничница попросила его выйти, после чего мужчина, по предварительным данным, подорвал гранату", — заявил один из источников прессы.

Как уточнили правоохранители, мужчина с гранатой находился в розыске, это 23-летний житель Харькова. Три погибшие женщины 29, 58 и 82 лет — жительницы Коростенского района. Пограничница, а также еще 12 человек получили ранения. По некоторым данным, сотрудница погранслужбы тоже скончалась. Пострадавшие госпитализированы.

Полицейские открыли уголовное производство по п. п. 1, 5 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах мужчина, которого сотрудники ТЦК остановили для проверки военных документов, достал гранату и угрожал ею военкомам.

А в Киевской области мужчина бросил гранату в сотрудников полиции, ранив пятерых.