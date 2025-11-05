Мужчина взорвал гранату в торговом центре Оболонского района Киева.

Об этом сообщает местная полиция, кадры с места инцидента публикуют столичные телеграм-каналы.

Боеприпас оказался страйкбольным. Пострадавших нет.

Предварительно установлено, что в помещение одного из магазинов торгово-развлекательного центра вошёл 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил в конфликт с персоналом, после чего бросил в их сторону страйкбольную гранату, которая сдетонировала.

Мужчина задержан, с ним проводят работу правоохранители.

Ранее в Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде, убив минимум четырёх человек.

Также мы сообщали, что водитель маршрутки в Киеве бросил боевую гранату в коллегу.

Война в Украине идёт 1351-й день. Мы следим за последними новостями среды, 5 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ продвинулась в Покровске и к югу от Мирнограда в Донецкой области. Также зафиксировано продвижение россиян в сторону Новопавловки Днепропетровской области и под Боровой в Харьковской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.