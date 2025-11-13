В четверг, 13 ноября, в Украине идет 1359-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 13 ноября

08:35 В Одесской области ночью и утром дроны атаковали Арциз, сообщили в прокуратуре.

Повреждены объект критической инфраструктуры, административное здание и ремонтные цеха.

08:14 Ночью массированной атаке снова подверглась Васильковка под Павлоградом. В посёлке прозвучало более 20 взрывов.

Этот населённый пункт был атакован и вчера.

07:56 Покровск ещё не захвачен и не окружён, заявил Сырский.

"О контроле россиян над городом Покровск или об оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речи не идет", - написал главком ВСУ.

Он отметил, что направление остается наиболее активным, ежедневно фиксируется большое число штурмов.

Сырский провел совещание на месте и заявил, что основные задачи украинских сил - удержание ключевых районов и защита логистики.



