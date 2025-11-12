Анализируем итоги 1358-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжает ухудшаться для ВСУ положение на гуляйпольском направлении Запорожской области.

Армия РФ снова существенно продвинулась там, захватив Новое и Новоуспеновское, сообщает Deep State. Потерю Новоуспеновского и еще двух сел вчера уже подтверждали ВСУ.

Сегодня украинская армия подтвердила, что отступила из еще одного населенного пункта - Ровнополья. При этом, по утверждению Генштаба ВСУ, наступление РФ на гуляйпольском направлении Запорожской области остановлено.

Но наблюдатели не считают, что ситуация стабилизирована.

Правый фланг Запорожского направления в 2026 году ожидает обрушение, подобное тому, что произошло на Донбассе после Авдеевки и Очеретино, считает военнослужащий Станислав Бунятов. "Если не отреагировать на нынешнюю ситуацию так, как это было в Сумской области, все может закончиться трагически", – добавил он.

Военный обозреватель Богдан Мирошников считает, что на Гуляйпольском направлении у ВСУ назревает катастрофа. "Пресс-секретари что-то там констатируют, господин Главком признаёт только три населённых пункта, которые были потеряны (на самом деле — больше)", - сообщает он.

"После Гуляйполя будет Орехов. А дальше, кроме Камышевахи и Степногорска, уже особо ничто не будет сдерживать врага от того, чтобы подобраться к южным окраинам Запорожья. Это также повлияет на пгт Покровское. Если враг и его захватит — сможет выйти аж на Вольнянск. А это тогда будут оперативно-тактические успехи врага и настоящая катастрофа", - считает Мирошников.

Мы уже писали, что основной смысл боев за Гуляйпольский район - это обход с севера украинских оборонительных укреплений на юге Запорожской области.

Также россияне продвинулись под Покровском - они масштабно закрпили свои позиции к югу от города. Ранее украинские военные сообщали, что войска РФ заходят в город преимущественно через южные кварталы.

Дело Миндича. Полетели первые головы

Продолжает раскручиваться сюжет с "пленками Миндича". Миндич - один из самых близких к Зеленскому людей. Он, по версии НАБУ, причастен к масштабным коррупционным схемам вокруг "Энергоатома".

Основную фабулу этого дела мы расписывали здесь. При этом всплывают уже и новые подробности. Их раскрывает антикоррупционная прокуратура на судах по мере пресечения фигурантам дела (двое из них - Игорь Миронюк, он же "Рокет" и Дмитрий Басов, он же "Тенор" - уже взяты решением суда под стражу).

Главная новость дня по "делу Миндича" - в отставку отправляют двух министров, замешанных на пленках: главу Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук (они, судя по материалам следствия, состоят к тому же в любовной связи). Зеленский потребовал их отставки (хотя оба чиновника пока даже не подозреваемые).

Также Кабмин внес представление на санкции против ключевого подозреваемого по делу "Энергоатома" - Тимура Миндича и его вероятного подельника Александра Цукермана, которые выехали из страны за сутки до обысков - что уже подтвердили в Госпогранслужбе, заявив, что Миндич пересек границу на законных основаниях как отец троих детей.

В САП сегодня уже прозрачно намекнули, что ниточки по этому делу ведут в Офис президента и к самому Зеленскому. По информации следствия, президент звонил министру энергетики Герману Галущенко после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение. Галущенко спросил, что именно Миндич написал президенту, тот ответил: "Что Гера хочет с тобой поговорить". Также в пленках есть фрагмент, когда Галущенко общается напрямую с Зеленским, после чего консультируется с Миндичем по поводу дальнейших действий.

Зеленский же, как видим, пытается показывать, что он к этому не причастен, демонстрировать поддержку борьбе с коррупцией и сотрудничеству с НАБУ. Но вряд ли у него получится так легко от этой истории отмежеваться.

Во-первых, для многих крайне сомнительным выглядит предположение, что ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич мог проворачивать грандиозные коррупционные схемы без ведома президента.

Во-вторых, очевидно, что цель нынешних действий НАБУ и стоящей с ним "антизеленской коалиции" в составе антикоррупционых органов, грантовых структур и ряда оппозиционных деятелей вроде Порошенко (о ней мы подробно писали здесь) не Галущенко и не Миндич. Удар наносится лично по Зеленскому с целью принуждения его к фактическому отказу от контроля над парламентом и правительством или же, в случае его отказа превращаться в "английскую королеву", отстранения действующего президента от власти.

Если сейчас Зеленский "сдаст" Галущенко и Миндича, то следующий удар будет нанесен по Умерову, Малюку, Ермаку и Свириденко. "Коалиция" приступит к развалу пока ещё подконтрольного Зеленскому парламентского большинства и подведет дело к отставке Кабмина и к формированию так называемого "правительства национального единства" с лишением де-факто Зеленского реальных полномочий или принуждения его к отставке, если тот будет сопротивляться.

Остановить подобное развитие событий может лишь фронтальный удар по НАБУ и другим участникам "антизеленской коалиции". Однако, чем больше Банковая предпринимает таких деморализующих вертикаль власти шагов, как отстранение Галущенко и Гринчук, тем сложнее этот удар будет нанести.

Тем более, что пока инициатива полностью на стороне НАБУ и САП, а также их медиасообщества. Именно они сейчас наполняют информационное пространство подробностями коррупционной истории в ближайшем окружении Зеленского.

Главная же опасность для Зеленского избранной им сейчас тактики "делаем вид, что к схемам не причастны и ничего о них не знаем, всех сдаем, поддерживаем борьбу с коррупцией" в том, что она фактически "легализует" все последующие действия НАБУ против других представителей ближайшего окружения президента и даже против него самого.

Напомним, что еще с лета ходят слухи, что на записях НАБУ есть и разговоры Зеленского с Миндичем. И если это действительно так и они будут со временем обнародованы, то президенту, в общем-то крыть будет нечем, так как он, по сути, сам "благословил" это расследование.

"Радио Свобода" опубликовало имена и фотографии всех подозреваемых. Среди них — сам Миндич (на записях НАБУ обозначен как "Карлсон"), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и ещё четверо участников так называемого "бэк-офиса по легализации средств" — Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Рёшик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

В НАБУ "Рёшика" называют бухгалтером "бэк-офиса" — именно он на пленках говорил, что "носить коробку с деньгами — такое себе удовольствие". Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель, специализирующийся на консультировании по вопросам информатизации, а в телефонах других фигурантов числится как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана". По словам нардепа Ярослава Железняка, братья Цукерманы "вели финансовую часть у Тимура Миндича".

Леся Устименко, записанная в контактах как "финансист Братьев", занимается исследованием конъюнктуры рынка. В 2023 году она приобрела парковочное место в доме в центре Киева, где, по данным журналистов, и располагался "бэк-офис". Ещё одна участница схемы — Людмила Зорина — также имеет статус ФОП с видом деятельности "консультирование по коммерческой деятельности и управлению". Пятеро подозреваемых задержаны, Миндич и Цукерман, как уже говорилось, выехали из Украины.

На суде по избранию меры пресечения Миронюку прокурор САП зачитал фрагменты диалогов фигурантов. Из них следует, что участники схемы обсуждали кадровые перестановки в будущем правительстве — в частности, кандидатуры на посты министра и посла в США. Среди обсуждавшихся имен фигурировал нынешний министр юстиции Герман Галущенко. В разговорах упоминались и планы тогдашнего премьера Шмыгаля, а также возможное объединение министерств энергетики и экологии.

То есть, группа Миндича имела непосредственное влияние на правительственные назначения, чего не могло бы происходить без мощных покровителей на Банковой.

Другой фрагмент, озвученный прокурором, указывает на попытки привлечь к схемам замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью "прикрытия". СМИ ранее писали, что речь может идти о Сергее Синюке, который якобы предупредил Миндича о готовящихся обысках. Сам он это отрицает, однако в САП начато служебное расследование.

Еще один признак влиятельной "крыши" - изъятые у фигурантов купюры. Это запечатанные пачки 4 млн долларов со штрихкодами и отметками городов США. По мнению нардепа Железняка, они могли поступить через национализированный "Сенс Банк". По его данным, банк стал частью коррупционной сети Миндича, а в схеме могли участвовать глава правления Алексей Ступак, председатель набсовета Николай Гладышенко и руководитель службы безопасности Вадим Довжинец.

Наконец, прокурор САП зачитал ещё один эпизод, из которого следует, что к схеме могли быть причастны сотрудники Госбюро расследований. Один из участников на записях говорит: "То есть мы договоримся так, что мы себя сами, а ДБРовцы пусть себе какие-то 5% забирают. Потому что они ходят ищут эти деньги, ищут заработки".

Таким образом, следствие постепенно раскрывает масштабную систему коррупционных связей, в которой переплетаются интересы представителей власти, энергетического сектора, банковской сферы и правоохранительных органов.

Также появились первые подробности того, что влияние Миндича могло касаться и оборонки, о чем вчера уже заявляло НАБУ.

Журналистка Татьяна Николаенко сегодня сообщила, что люди Миндича требовали от тогдашнего министра обороны Умерова закупить бронежилеты у конкретного производителя, которые не приехали вовремя и оказались некачественными.

Первый тендер на 1,6 млрд выиграла по самой низкой цене "никому неизвестная шарашкина контора", однако у нее не оказалось лицензии на продажу. Хотя были украинские аналоги, тендер отменили и объявили снова - на 200 млн грн. Его выиграла "другая шарашка - Миликон, купленная за два дня до тендера", с тем же образцом бронежилета, что победил в первом тендере.

В итоге компания провалила первые очереди поставок, а в Украину приехали не заявленные израильские бронежилеты, "а китайское дерьмо - которое простреливалось и было косо сшито". Однако контракт упорно не отменяли, пишет Николаенко.

То есть, появляется огромное количество данных о том, что группа Миндича могла иметь широкое влияние на решения министров и крупных госкомпаний. Что, конечно, было бы вряд ли возможно без "мандата" от Банковой. Поэтому Зеленскому будет крайне сложно отмыться от этой истории.

Западные СМИ по этому поводу начали уже писать, что коррупционный скандал с Миндичем может привести к отставке Зеленского.

"Зеленский неизбежно столкнется с серьезными вопросами, поскольку его близкие политические и деловые союзники попадут под подозрение. Похоже, вот-вот разразится полномасштабная война между независимыми антикоррупционными агентствами и ближайшим окружением Зеленского, и последствия, вероятно, будут ужасными. СБУ лояльна Зеленскому и обладает значительной внутренней властью благодаря своему контролю над судебной системой и тюрьмами. С другой стороны, НАБУ и САП пользуются мощной политической и финансовой поддержкой правительств европейских стран и США, а также оперативной помощью западных спецслужб", - считает обозреватель The Spectator Оуэн Мэтьюз.

Автор отмечает, что за антикоррупционерами стоит Запад, а потому Зеленский вынужденно поддерживает действия НАБУ "по устранению своих ближайших союзников и деловых партнёров" и "столкнется с последствиями для своей репутации и политической карьеры".

"Изображение золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаменательным протестам на Майдане в 2014 году. По иронии судьбы, революция против владельцев золотых унитазов в конечном итоге привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку ещё большего количества золотых унитазов", - говорится в статье.

История с "пленками Миндича" имеет еще один аспект - исторический.

Вся эта история разворачивается почти ровно в 25 годовщину начала другого кассетного скандала - с "пленками Гонгадзе", обнародованными в ноябре 2000 года. Эти записи, с компроматом на тогдашнего президента Леонида Кучму, ознаменовали начало принципиально новой эпохи в истории Украины – эпохи великих потрясений.



До того момента Украина была очень спокойной, мирной и, в геополитическом плане, скучной провинциальной страной, находящейся далеко от основных мировых событий.



Конечно, в Украине и до кассетного скандала было немало проблем и несправедливости. Коррумпированные правители и созданный ими олигархат потихоньку грабили страну, но явно не больше, чем их преемники.

Народ жил бедно, но экономические перспективы просматривались очень неплохие – при продолжении политики многовекторности страна могла быстро развиваться, извлекая выгоду от торговли как с Россией, так и с Европой.



Но в ноябре 2000 года спокойное время закончилось, и Украину накрыли внутриполитические и геополитические бури. Два майдана, аннексия Крыма и война на Донбассе, полномасштабная война в феврале 2022 года – ко всем этим событиям привели процессы, запущенные 25 лет назад "кассетным скандалом".



Подробно о причинах и последствиях этого мы уже писали в материале "Два Майдана, битва за Европу и "личняк" Байдена с Путиным. Начало пути к войне в Украине". Добавим здесь, что есть немало так называемых "теорий циклов", которые описывают развитие экономических, социальных и политических процессов – от их зарождения до увядания. В разных теориях фигурируют разные продолжительности циклов. Но одна из наиболее популярных цифр – 25 лет.



Не исключено, что сейчас мы наблюдаем конец той эпохи в Украине, которая родилась вместе с кассетным скандалом 25 лет назад. Эта эпоха исчезает под ударами внешними (вторжение РФ) и внутренними (активность созданных Западом групп влияния вроде НАБУ и САП). А вместе с ней исчезает и прежняя форма существования Украины, сложившаяся в эти 25 лет. И, что придет ей на смену, пока никому не ведомо.

Также как и 25 лет назад, те, кто запускал процессы и тем более их участники, вряд ли предполагали в деталях, к чему они по итогу приведут.

Вернут ли русскому языку права в Украине?

В Украине наблюдается новое обострение вокруг языковой темы.

Причиной стали предложенные правительством Юлии Свириденко изменения в украинский перевод Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, чтоб исключить оттуда русский язык.

Однако затем процесс рассмотрения законопроекта был резко приторможен по инициативе самого Кабмина. Это решение вызвало бурю негодования среди сторонников полного вытеснения русского языка из Украины.

Дело в том, что сейчас, согласно украинскому законодательству, положения хартии применяются к 13 языкам, среди которых - и русский. И на этот документ СЕ часто ссылались защитники прав русскоязычных при начатой еще при президенте Петре Порошенко усиленной украинизации. Это, впрочем, игнорировалось - как и ссылки на статью 10 Конституции.

Тем не менее, упоминание русского языка в хартии было существенным раздражителем для лоббистов тотальной украинизации, убрать который они давно хотели.

Решено это было сделать под предлогом, что якобы неправильно переведено название хартии на украинский язык. Вместо названия "Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств" предлагается другое: "Европейская хартия региональных или миноритарных языков". Плюс меняется список языков, охваченных хартией. Русский оттуда убрали.

Активным лоббистом правительственного законопроекта стал парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, возглавляемый народным депутатом Никитой Потураевым ("Слуга народа").

Он же и сообщил, что под давлением неких функционеров Совета Европы вице-премьер по вопросам интеграции Тарас Качка и глава госслужбы по этнополитике и свободы совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский попросили руководство Рады убрать кабминовский законопроект из повестки дня.

Причем он признал, что это происходит уже второй раз. Предыдущую редакцию законопроекта, подготовленную правительством премьера Дениса Шмыгаля, также не стали рассматривать в Раде.

На это также наложась информации в СМИ о том, что в подготавливаемом европейцами и украинскими властями плане мирного урегулирования содержатся нормы, которые можно трактовать как согласие Киева на расширение прав русского языка и отмену законов о запрете УПЦ.

Сам Зеленский, правда, этого не подтвердил, заявив, что данный план вообще не видел. Да и его обнародование, которое должно было состояться еще в конце октября, пока затягивается.

Тем не менее, сторонники тотальной украинизации уже бьют тревогу. Тем более, среди них уже давно ходят разговоры, что украинские власти готовы согласиться на возвращение прав русскому языку и УПЦ в качестве условий мирного урегулирования, а потому нужно радикально ускорить внедрение украинизаторских законов, чтоб успеть "застолбить" ситуацию до начала переговоров.

Буквально сегодня вышло совместное заявление ряда организаций, который продвигает украинизаторскую повестку, в котором власти обвиняются в попытки провести изменения в законодательстве о языках нацменьшинств, которые, по мнению, авторов заявления расширяют права русского языка в сфере услуг и при официальном использовании на уровне местной власти.

Впрочем, пока совсем непонятно действительно ли есть у Банковой готовность повернуть вспять украинизацию в рамках мирных договоренностей.

Часть опрошенных нами депутатов от "Слуги народа" настроена по этому поводу скептически, полагая, что Зеленский не решится на такой шаг, а нынешние движения в плане остановки изменения Хартии и внесения "языковых" пунктов в "мирный план" инициатива не Зеленского, а отдельных европейских деятелей, к мнению которых украинские власти могут и не прислушаться.

В то же время, источник в политических кругах, близкий к Офису президента, допускает, что Киев может, при определенных условиях, согласиться на изменения в языковой и религиозной политики в качестве одного из условий завершения войны.

"Для Зеленского главную роль по условиям завершения войны играют три момента. Первый - гарантии сохранения собственной власти. Второе - послевоенные гарантии безопасности Украины. Третье - вопрос территорий, так как на Банковой опасаются, что слишком большие территориальные уступки по итогам войны могут стать большой внутриполитической проблемой для Зеленского. Все остальные пункты не столь важны. В том числе по языку и церкви. Поэтому, если по принципиальным вопросам будут договоренности, то по языку и церкви украинские власти могут пойти на уступки. Другой вопрос, что пока базы для вообще каких-либо договоренностей по завершению войны не просматривается. Но если до них дойдет дело и Европа, и США займут позицию, что по русскому языку нужно менять политику, то Киеву будет трудно этому противостоять", - говорит источник.

Вероятно, именно такого развития событий и опасаются сторонники полного вытеснения русского языка. Тем более, что в последнее время появились опросы, которые показывают, что политика тотальной украинизации дает на практике сильные сбои. И даже молодежь, несмотря на все меры принуждения, не торопится переходить на украинский язык.

Так, по данным исследования Госслужбы качества образования Украины, в школах Киева заметно снизился уровень использования украинского языка на переменах и даже уроках как учениками, так и учителями. Общаются на русском языке 24% учителей на уроках и 40% на переменах. Среди киевских учеников этот процент еще выше: 66% на уроках и 82% на переменах общаются на русском языке. В целом по Украине эти цифры также значительны: на уроках на русском говорят 40% учеников, на переменах – 52%. Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

"Молодое поколение использует русский язык даже чаще, чем их родители", - констатировал заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.

Все это ставит под большой вопрос основной тезис сторонников украинизации, о том, что сам народ отторгает русский язык и не хочет на нем говорить.

Подробнее о языковой ситуации читайте в отдельном материале.