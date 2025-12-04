Мужчина, взорвавший вчера гранаты в одесской многоэтажке на улице Добровольского, 92, является военным и он самовольно оставил свою часть.

Об этом сообщают городские телеграм-каналы.

Как выяснилось, 44-летний мужчина пришёл к жене, чтобы забрать свои вещи. Между супругами произошла ссора, в разгар которой военный бросил в коридор две осколочные гранаты.

В результате взрывов он сам получил тяжёлые травмы, включая потерю ноги. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии, где врачи диагностировали осколочные ранения глаз, минно-взрывную травму и открытые переломы голеней.

Также пострадала его 34-летняя жена: у женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация пальцев, множественные переломы и рваные раны лица.

Оба пострадавших живы, но находятся в очень тяжёлом состоянии. Им сделали операции.

Вчера мы писали об этом происшествии в Одессе. Как сообщали телеграм-каналы, мужчина взорвал три гранаты в жилом доме. Кадры с места событий публиковали местные СМИ.

Ранее на Львовщине произошел инцидент с гранатой, когда водитель взорвал боеприпас после остановки его автомобиля полицейскими.