Неизвестный в Одессе взорвал три гранаты в жилом доме.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, публикуя кадры госпитализации пострадавшего.

На месте работают спецслужбы и медики. Данные общего числа получивших травмы пока неизвестны.

Ранее на Львовщине водитель взорвал гранату после остановки полициейскими.

Также стало известно что в Кривом роге ревнивый военный бросил гранату в жену.

Война в Украине продолжается 1379-й день. Мы следим за последними новостями среды, 3 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о захвате Доброполья Запорожской области – важного логистического узла на северном фланге относительно Гуляйполя. Киев этого не подтверждал, но, по данным военного паблика Deep State, фронт уже приблизился к Доброполью. Кроме того, на западе Запорожской области произошёл прорыв войск противника в Степногорске, где серая зона резко расширилась на весь населённый пункт.

