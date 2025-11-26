В Одесской области в лицее взорвалась учебная граната, которую принесла девятилетняя ученица.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

"Девочка принесла учебную гранату, чтобы похвастаться ею перед товарищами. Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо гранаты, что привело к ее взрыву. Мальчик получил незначительные царапины, медицинская помощь ему не понадобилась. Никто больше не пострадал", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проследили за тем, что ребенок взял опасный предмет в школу.

В отношении матери девочки составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

