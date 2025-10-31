Полиция задержала отправителя посылки со взрывчаткой, которая вчера взорвалась в отделении "Укрпочты" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Как заявили правоохранители, во время осмотра места происшествия были найдены остатки снаряда, а также определили данные отправителя - 40-летнего жителя Тернополя. Кроме того, в сортировочном центре обнаружили ещё одну посылку с выхолощенными боеприпасами.

Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил свои поделки почтой.

Правоохранители задержали 40-летнего мужчину у него дома, где во время обыска обнаружили и изъяли ещё около десятка боеприпасов.

Следователи киевской полиции открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, что предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, накануне в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева произошёл взрыв при осмотре посылки. Взорвавшаяся посылка оформлялась на экспорт из Украины. В результате инцидента пострадали двое сотрудников киевской таможни и трое работников "Укрпочты".

Ранее мы писали, что на пляжах Одесской области взорвались две мины. Погибли трое отдыхающих: женщина и двое мужчин.