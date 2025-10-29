Вчера в Хмельницком прогремел взрыв в многоэтажке. Ночью под завалами спасатели нашли тела двух человек.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Ночью поступила информация о возможном пребывании в доме еще одного человека. К сожалению, имеем трагические подтверждения", - говорится в сообщении.

По словам Тюрина, в результате взрыва в доме под завалами обнаружены тела двух погибших:

в 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения;

в 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения.

Заявляется, что трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Кроме того, устанавливаются причины взрыва.

Тюрин добавил, что спасательная операция продолжается.4

В то же время "Суспильне" сообщает, что по состоянию на 7.00 поисково-спасательные работы уже завершены.

Напомним, по предварительным данным ГСЧС, предоставленным правоохранителям, в доме произошёл взрыв бытового газа.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве на Борщаговке произошёл взрыв в одной из квартир. В результате инцидента один человек погиб, один получил ранения. Местные паблики писали о взрыве газа.

Однако, как позже заявили в полиции, причиной взрыва в квартире стала детонация неизвестного взрывного устройства. По этому факту полиция начала уголовное производство по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.