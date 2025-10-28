В Хмельницком в результате взрыва газа разрушены три верхних этажа многоэтажки. В ходе происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook.



По предварительной информации от ГСЧС, предоставленной правоохранителям, произошёл взрыв бытового газа, что позже было подтверждено в полиции.

Погибших после взрыва пока не обнаружено, но под завалами может находиться человек.

Частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

На место происшествия выехали экстренные службы: следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты и кинологи.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов. Сотрудники городской администрации оценивают необходимость отселения жителей и угрозу дальнейшего разрушения дома.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Борщаговке произошёл взрыв в одной из квартир. В результате инцидента один человек погиб, один получил ранения. Местные паблики писали о взрыве газа.

Однако, как позже заявили в полиции, причиной взрыва в квартире стала детонация неизвестного взрывного устройства. По этому факту полиция начала уголовное производство по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.