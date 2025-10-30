На сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе столицы произошел взрыв при контроле за пересылкой запрещенных вещей. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщил генеральный директор Игорь Смелянский.

"Благодаря принятым мерам также удалось выявить и изъять еще одну посылку с запрещенным и опасным содержанием. Система контроля сработала, но, к сожалению, пятеро сотрудников получили ранения. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Смелянский.

Таможенная служба подтвердила информацию "Укрпочты" о взрыве в отделении, отметив, что он произошел на таможенном посту Киевской таможни во время таможенного контроля почтовой отправки.

При этом отмечается, что отправление оформлялось на экспорт из Украины.

В итоге происшествия пострадали двое работников Киевской таможни и трое работников АО "Укрпочта".

"Благодаря информационной системе Государственной таможенной службы удалось оперативно определить личность отправителя и выявить еще одну почтовую отправку с подозрительным вложением. Все отправления от данного отправителя обнаружены, а их таможенное оформление приостановлено", – говорится в сообщении.

