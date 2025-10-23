В Луганске двое прохожих пострадали из-за заминированной музыкальной колонки, которую неизвестные оставили играть посреди улицы.

Об этом сообщают "правительство ЛНР" и телеграм-каналы.

Инцидент произошел сегодня на улице Черноморской.

По информации СМИ, из заминированной музыкальной колонки играла песня известной украинской группы "Океан Эльзы". Случайный прохожий пнул ее, после чего сразу прогремел взрыв. На месте колонки образовалась небольшая воронка, а мужчине оторвало ногу. Также была ранена оказавшаяся рядом женщина.

Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу, также была госпитализирована в реанимацию женщина. Состояние первого оценивается как тяжелое, у пострадавшей оно средней степени тяжести.

