В центре Москвы взорвалась машина с 80-летним ветераном КГБ и его дочерью, которая также работала в спецслужбах.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, публикуя кадры.

Находившиеся на момент детонации в салоне, отец с дочерью выбрались из горящего автомобиля и выжили.

Телеграм-каналы пишут, что в прошлом месяце пострадавшая возила авто на СТО – заправляла кондиционер и меняла сигнализацию.

Ранее стало известно о подрыве создателя батальона "ДНР" Армена Саркисяна.

Война в Украине продолжается 1225-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ продвинулась в Новосергеевке около границы с Днепропетровской областью. Украинские военные сообщали, что противник захватил первый населённый пункт Днепропетровщины – село Дачное. Кроме того, к востоку от Покровска сообщается о потере деревни Коптево, что позволило неприятелю приблизиться к Мирнограду.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.