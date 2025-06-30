У берегов Ливии взорвался очередной нефтяной танкер, который ранее заходил в российские порты. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за взрыва вода затопила машинный отсек судна Vilamoura, который загружался казахстанской нефтью в РФ в апреле и мае.

Причина взрыва неизвестна.

Представитель компании Vilamoura сообщил, что в результате взрыва загрязнения окружающей среды не произошло, и все члены экипажа в безопасности.

Bloomberg отмечает, что за последние месяцы произошла уже серия загадочных взрывов на нефтяных танкерах, которые ранее заходили в российские порты. Из-за этого судовладельцы начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.

Напомним, в мае Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ и проходил через российские территориальные воды.

Инцидент произошёл через три дня после попытки Эстонии остановить танкер российского теневого флота в нейтральных водах.

Ранее ВМС Эстонии грозили тараном танкеру с российским экипажем в Финском заливе.