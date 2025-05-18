Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ и проходил через российские территориальные воды.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Департамент транспорта Эстонии.

Инцидент произошёл через три дня после попытки Эстонии остановить танкер российского теневого флота в нейтральных водах.

Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping и перевозит сланцевую нефть. Конечным пунктом назначения рейса был Роттердам в Нидерландах.

Москва задержания эстонского танкера не подтверждала.

Большинство маршрутов, начинающихся в порту Силламяэ, обычно проходят через российские воды, так как этот путь безопаснее для крупных судов, чем проход между мелями по эстонским водам.

Департамент транспорта Эстонии заявил, что он теперь будет направлять суда через свои территориальные воды.

Ранее появилась информация, что ВМС Эстонии грозили протаранить танкер с российским экипажем в Финском заливе.

Также мы сообщали, что датчане остановили китайский сухогруз с капитаном из РФ по подозрению в повреждении кабелей в Балтийском море.