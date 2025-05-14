ВМС Эстонии попытались захватить танкер JAGUAR с российским экипажем, следовавший по акватории Финского залива. Однако попытка оказалась неудачной.

Об этом сообщают российские издания.

Как заявляют в РФ, эстонские военные, пренебрегая нормами морского права и задействуя авиацию и патрульные катера, принуждали следовавшее в Приморск по нейтральным водам гражданское судно выйти из них и проследовать за ними в территориальные воды Эстонии. По информации прессы, эстонцы использовали в операции вертолёт, катер и истребитель НАТО, грозя тараном и пытаясь высадить десант. При этом авиация летала угрожающе низко над палубой танкера. Однако экипаж не реагировал на конвой, а потом подлетел российский СУ-35, и преследование прекратилось.

В России действия эстонцев расценили как пиратский захват.

Это уже не первый подобный инцидент с участием ВМС Эстонии. 11 апреля в результате схожего нападения был задержан танкер KIWALA под флагом Джибути.

Зимой россияне осветили радаром системы С-400 французский патрульный самолет над Балтийским морем.

А в прошлом году американские стратегические бомбардировщики В-52 попытались залететь в РФ через Баренцево море.