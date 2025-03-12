Войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одессы.

Об этом сообщают местные власти. Момент попадания ракеты по судну в одесском порту публикуют местные телеграм-каналы.

Поврежден сухогруз с пшеницей под флагом Барбадоса. На его борту находились 12 членов экипажа. Утверждается, что удар наносился баллистической ракетой.

Ранее мы публиковали кадры, как под ракетный удар РФ попал исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО.

Напомним, война в Украине идёт уже 1112-й день. Последние новости с главными событиями 11 марта 2025 года – унас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский фактически подтвердил отступление украинских войск в Курской области. При этом он заявил, что угрозы окружения частей на российской территории нет, а ситуация на границе Сумской области с Курщиной находится под контролем Сил обороны Украины. По словам Сырского, отдельные ДРГ и малые пехотные группы РФ пытаются проникать на территорию Украины, но их уничтожают огневыми средствами.

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