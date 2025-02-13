Атомный авианосец USS Harry S. Truman (CVN 75) столкнулся с торговым судном Besiktas-M в среду вечером у северного входа/выхода из Суэцкого канала в Средиземное море.

Инцидент произошел в районе Порт-Саида (Египет) примерно в 23:46 по местному времени, сказал в кратком заявлении в четверг коммандер Тимоти Горман, представитель Шестого флота США.

Столкновение не поставило под угрозу флагман авианосной ударной группы Шестого флота США, поскольку никаких травм или затоплений не зарегистрировали, сказал Горман. О состоянии и повреждениях торгового судна не сообщается.

"Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии", заявил он.

Инцидент расследуется. Более подробная информация будет опубликована по мере ее поступления, сказал Горман.

Аваносец "Гарри Трумэн", известный также как HST - восьмой корабль типа "Нимиц" ВМС США. Заложен 29 ноября 1993 года, спущен на воду 7 сентября 1996 года. Введён в состав флота 25 июля 1998 года, в церемонии участвовал президент США Билл Клинтон. Стоимость постройки составила 4,5 миллиарда долларов США.

Назван в честь 33-го президента США Гарри Трумэна, во время закладки и постройки назывался "Соединённые Штаты" (англ. USS United States), но вскоре было принято решение переименовать корабль в USS Harry S. Truman (CVN 75). Порт приписки авианосца Военно-морская база США в городе Норфолк.

Первый поход совершил в Персидский залив с 28 ноября 2000 года по 23 мая 2001. В мае 2019 Дональд Трамп принял решение не списывать авианосец (решение обойдётся бюджету в $20 млрд за ближайшие 20 лет). В 2003 году принимал участие в съёмках фильма "Слёзы солнца" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Ранее сообщалось, что ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн") прошла к югу от Апеннинского полуострова у берегов Италии и вошла в восточную часть акватории Средиземного моря, следует из европейских спутниковых данных.

Летом 2024 года мы сообщали, что йеменские хуситы заявляют, что уже второй раз атаковали американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море. Первое такое заявление прозвучало в пятницу, второе в ночь на воскресенье. Представители движения заявляют, что корабль был атакован ракетами и дронами. В США этого не подтверждали.