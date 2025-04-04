В Днепре взорвался автомобиль. Пострадали чиновник и его жена
Сегодня утром в Днепре взорвался автомобиль, в котором пострадали чиновник и его жена. Они получили ранения.
Об этом сообщает Национальная полиция.
"Сообщение о взрыве поступило в полицию сегодня около 07:40. Водитель автомобиля - местный чиновник - и его жена получили ранения", - говорится в сообщении.
На место выехал Первый заместитель Председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Решается вопрос о правовой квалификации. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Местные паблики пишут, что пострадал глава Левобережной администрации горсовета Юрий Федько и его супруга.
Одна из версий – теракт.
Напомним, в марте в Одесской области произошел взрыв в здании полиции. Женщина, которая внесла взрывчатку в здание правоохранителей, погибла. Одной из пострадавших оторвало ноги.
Ранее в Одессе в результате взрыва около своего дома был убит бизнесмен, который занимался волонтерством. Задержаны четверо подозреваемых местных жителей. По данным следствия, они сделали это по заказу РФ за 2500 долларов.