Сегодня днем зафиксировано два чрезвычайных происшествия в Киеве. На рынке "Юность" в Деснянском районе Киева взорвался газовый баллон, в результате чего погибли два человека. В Днепровском районе мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация и полиция Киева.

"В первом случае на рынке "Юность" раздался взрыв в киоске. К сожалению, два человека погибли. Причину взрыва устанавливают специалисты", - пишет КГВА.

В Днепровском районе мужчина травмировался в результате взрыва возле гаражей. Предварительно известно, что пострадавший нашел кусок медной проволоки, на конце которой был привязан предмет, похожий на капсюль от гильзы, которую он начал подогревать зажигалкой.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь без угрозы для жизни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в марте возле вокзала Ивано-Франковска мужчина взорвал гранату.

Также в марте в Одесской области раздался взрыв в отделении полиции.