Бывший глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, получивший подозрение в коррупции, уволен с военной службы.

Об этом в ходе общения с журналистами заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, генерал-лейтенант Сергей Дейнеко был уволен приказом от 2 февраля.

Спикер отметил, что порядок увольнения с военной службы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ГПСУ, а указанные документы, среди прочего, определяют состояние здоровья, при этом разглашение медицинской информации запрещено законодательством.

"Однако отмечу, что медицинский осмотр военнослужащих Государственной пограничной службы Украины проводится соответствующими комиссиями, которые в принятии решений являются независимыми при определении степени здоровья человека. Чтобы избежать любых спекуляций на этой теме, отдельно могу добавить, что за время военной службы во время защиты страны Сергей Дейнеко имел ранения, в том числе и тяжелое минно-взрывное. Последствиями ранений были неоднократные операционные вмешательства, а также и отдаленные последствия", - сказал Демченко.

Напомним, Дейнеко подозревают в получении взяток от контрабандистов сигарет. За него уже внесли 10 млн грн залога.

Отметим, что Госпогранслужба постоянно попадает в скандалы в связи с коррупцией. Особенно в части нелегальной переправки уклонистов за границу.