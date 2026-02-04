Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Одним из ее организаторов стал народный депутат.

Об этом сообщается в Фейсбуке НАБУ.

Упомянутый народный депутат уже проходит как обвиняемый в получении от агрария 85 тысяч долларов взятки. Бюро не называет его имени, однако под описание подходит дело Анатолия Гунько из партии "Слуга народа".

Его сообщником выступил депутат Киевского областного совета.

По данным следствия, в 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более чем 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 миллиона гривен.

В 2022 году схожую схему реализовали на базе опытной станции. В тот раз обеспечили отгрузку на подконтрольные склады 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в сопроводительных документах.

В итоге по обоим эпизодам государству причинили ущерб почти на 30 миллионов гривен.

Гунько грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как мы писали, по делу о взятке в 85 тысяч Высший антикоррупционный суд приговорил Гунько к семи годам тюремного заключения.