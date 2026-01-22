На таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и других объектах, которыми, в частности, пользовались чиновники этого подразделения прошли обыски.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По информации ведомства, на одном из объектов изъяли более 850 тысяч долларов.

В НАБУ отметили, что все следственные действия проводились в соответствии с действующим законодательством. Уточняется, что после проверок никого не задержали, подозрения также не вручали.

Остальные подробности пока не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

Напомним, что сегодня подозрение в получении взяток за контрабанду сигарет получил бывший глава ГПСУ Сергей Дейнеко. О подоплеке этого дела мы писали в отдельном материале.

