В Верховной Раде находится минимум 20 "заряженных" народных депутатов, которые могут "сдавать" других в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом заявил внефракционный нардеп Дмитрий Микиша.

Он не стал называть фамилии коллег, "сдавших Юлию Тимошенко", однако, по его словам, есть несколько вариантов. При этом Микиша считает, что "знание их фамилий все равно ничего не изменит".

Нардеп также отметил, что на деле Тимошенко ничего не закончится, а далее могут появиться и другие ситуации – как серьёзные, так и то, о чём "просто кто-то поговорил".

Напомним, Тимошенко заявила, что не имеет возможности внести залог в ходе рассмотрения уголовного производства в её отношении.

В парламенте же называют двух нардепов, которые могли выступить агентами-провокаторами от НАБУ в деле Юлии Тимошенко: Сергея Кузьминых и Игоря Копытина. Подробнее о деле Тимошенко мы писали в отдельном материале.

