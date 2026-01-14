Сидящий в следственном изоляторе бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал обыски, проведенные Национальным антикоррупционным бюро Украины в офисе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Комментарий он дал во время очередного заседания суда.

Его удивило, что антикоррупционный орган поднял шумиху всего из-за 40 тысяч долларов.

"И вот это из-за 40 тысяч столько кипиша? Чтоб пожилую женщину ночью потревожить... Что, за 65 лет она не нажила 40 тысяч долларов? Я думаю, она чуть больше нажила. Декларация же у нее есть? Так чего они приперлись? Еще и подозрение дают. Им мало, что она при Яныке (Викторе Януковиче - Ред.) три с половиной года отсидела?" - сказал Коломойский.

Видео с долларами, которые высыпают перед Тимошенко из мешка сотрудники НАБУ, он назвал жалкой пародией.

"Посмотрите: Юлия Владимировна и какие-то жалкие четыре пачки", - с сарказмом отметил он.

Также он удивился, что в час ночи политик была "при полном параде и марафете".

Напомним, НАБУ подозревает Тимошенко в ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч долларов группе из трех народных депутатов за голосования.

По информации наших источников, лидера "Батькивщины" записал и слил НАБУ один из народных депутатов от "Слуги народа".